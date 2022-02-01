«Нас заливают из нежилой квартиры»: кто имеет право вскрыть соседскую дверь?

В пятницу, 21 января в квартире Янчевых на ул. Мусоргского, 49 случился потоп: с потолка потекла вода, закапало в прихожей, в кухне, в общем коридоре. Капало все выходные. До коммунальщиков смогли дозвониться только в понедельник, 24 января. Слесарь пришел, посмотрел, подтвердил: заливает квартира этажом выше. Но вот беда: там нет никого.

Алексей Янчев — Там действительно никого нет: с лета в квартире № 9 никто не проживает; хозяин, Анатолий Амельченко, куда-то съехал. На пару дней сотрудники УК пропали и не выходили со мной на связь. Написал официальное заявление и отнес им. 25 января коммунальщики пришли и перекрыли стояк на все этажи. С тех пор у нас нет ни холодной, ни горячей воды по кухонному стояку.

Нет и акта, который в случае разбирательств подтвердит факты залития и порчи имущества: сначала у УК не доходили руки его составить, а потом Янчевы заболели ковидом и сели на карантин.

— Куда только я ни звонил, — говорит Алексей Дмитриевич. — Понимаю, что ситуация-то нехорошая и очень похожа на безвыходную. В ЕДДС нам не помогли, соседи звонили на «губернаторскую прямую линию» — тоже без вариантов. Все твердят, что нужно искать этого соседа. А где и как его искать? Участковый наш взялся помочь в поисках, но не нашел. А полномочий вскрыть квартиру у него нет. У управляющей компании тоже. И как быть? А если владелец квартиры не найдется? Нам так и жить без воды? Какие есть варианты, даже не представляю.

Как рассказали Myslo в отделе полиции «Криволученский», полномочий входить в жилье в отсутствие владельцев при коммунальных проблемах у полицейских действительно нет. Искать владельца закрытой квартиры они продолжат, но не факт, что ситуация увенчается успехом. Посоветовали управляющей компании обратиться в суд за санкцией на вскрытие квартиры № 9.

Руководитель управляющей компании «ЖУК» Татьяна Кондрашова рассказала Myslo:

— У нас нет полномочий вскрывать чужую квартиру, в которой никто не проживает. Мы пытаемся помочь жителям залитой квартиры: перекрыли стояк, обратились в администрацию, полицию с сообщением о необходимости розыска владельца квартиры. Мы опросили жильцов подъезда — искали информацию о собственнике квартиры № 9, поддерживаем связь через общедомовой чат. Мы намерены обратиться в суд, чтобы получить санкцию на вскрытие двери. Если суд удовлетворит иск, с помощью приставов мы сможем проникнуть в квартиру.

В ГЖИ подтверждают — ситуация действительно неприятная. Сотрудники полиции могут войти в чужое жилье, только если там совершается преступление. Здесь же ни о каком преступлении речи нет. Больше никто без согласия владельца открыть квартиру не может. И если собственник не найдется, добиваться вскрытия квартиры УК придется через суд.