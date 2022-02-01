В Туле затопило улицу Комбайновую: в ней буквально тонут автомобили
Тонут, но ездят. Очевидцы делятся кадрами в соцсетях.
Сегодня, 1 февраля, в соцсетях туляки выкладывают фото и видео с улицы Комбайновой (в районе «Голубого огня»). Улицу буквально затопило!
В паблике «Тула. Жесть» выложили видео:
Этот участок улицы периодически затапливает во время сильных дождей и таяния снега.
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