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В Туле затопило улицу Комбайновую: в ней буквально тонут автомобили

В Туле затопило улицу Комбайновую: в ней буквально тонут автомобили

Тонут, но ездят. Очевидцы делятся кадрами в соцсетях.

Сегодня, 1 февраля, в соцсетях туляки выкладывают фото и видео с улицы Комбайновой (в районе «Голубого огня»). Улицу буквально затопило!

В паблике «Тула. Жесть» выложили видео:

Этот участок улицы периодически затапливает во время сильных дождей и таяния снега.

 

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