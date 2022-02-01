новости
новости
Регистрация
Убил или случайно застрелил на охоте? В Тульской области по горячим следам раскрыто убийство жителя Подмосковья
Фото: СУ СКР по Тульской области - место происшествия

Убил или случайно застрелил на охоте? В Тульской области по горячим следам раскрыто убийство жителя Подмосковья

По предварительным данным, подозреваемый произвел выстрел в потерпевшего во время охоты.

30 января 2022 года на участке местности около д. Сидоровское Ясногорского района обнаружено тело 43-летнего жителя Московской области. В СУ СКР по Тульской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
 
На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, в состав которой вошли опытные следователи и криминалисты.
 
С целью восстановления картины произошедшего, а также фиксации следов преступления тщательно исследована местность, на месте происшествия применена специальная криминалистическая техника.
 
С ее помощью удалось обнаружить пулю от ружья, из которого был предположительно произведен выстрел в погибшего.
Более суток сотрудники СК и оперативные службы регионального УМВД непрерывно проводили следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление личности подозреваемого. По результатам грамотно спланированной и тщательно проведенной работы по подозрению в совершении преступления задержан 33-летний житель Москвы.
 
По предварительным данным, мужчина произвел выстрел в потерпевшего во время охоты.
 
В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
 
Следователями рассматривается как версия убийства, так и причинения 43-летнему мужчине смерти по неосторожности.
 
Кроме того, устанавливаются возможные факты незаконной охоты подозреваемым на территории Ясногорского района.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководителя Следственного управления, а также у прокурора Ясногорского района.
Юлия Королева
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 17:37 +2
Другие статьи по темам
Событие
убийствоохота
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский филиал ООО «МСК-НТ» рекомендует клиентам проверять свои данные в квитанциях
Тульский филиал ООО «МСК-НТ» рекомендует клиентам проверять свои данные в квитанциях
В Туле затопило улицу Комбайновую: в ней буквально тонут автомобили
В Туле затопило улицу Комбайновую: в ней буквально тонут автомобили
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.