Убил или случайно застрелил на охоте? В Тульской области по горячим следам раскрыто убийство жителя Подмосковья

Фото: СУ СКР по Тульской области - место происшествия

По предварительным данным, подозреваемый произвел выстрел в потерпевшего во время охоты.

30 января 2022 года на участке местности около д. Сидоровское Ясногорского района обнаружено тело 43-летнего жителя Московской области. В СУ СКР по Тульской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, в состав которой вошли опытные следователи и криминалисты.

С целью восстановления картины произошедшего, а также фиксации следов преступления тщательно исследована местность, на месте происшествия применена специальная криминалистическая техника.

С ее помощью удалось обнаружить пулю от ружья, из которого был предположительно произведен выстрел в погибшего.

Более суток сотрудники СК и оперативные службы регионального УМВД непрерывно проводили следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление личности подозреваемого. По результатам грамотно спланированной и тщательно проведенной работы по подозрению в совершении преступления задержан 33-летний житель Москвы.

По предварительным данным, мужчина произвел выстрел в потерпевшего во время охоты.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователями рассматривается как версия убийства, так и причинения 43-летнему мужчине смерти по неосторожности.

Кроме того, устанавливаются возможные факты незаконной охоты подозреваемым на территории Ясногорского района.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководителя Следственного управления, а также у прокурора Ясногорского района.