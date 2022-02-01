В Петелино и Шатске появятся «Точки роста»

Фото: пресс-служба администрации Тулы.

«Точки роста» создаются в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». В текущем году они начнут работу в школах № 47 и 50, расположенных в поселках Петелино и Шатск. Общее количество «Точек роста» в Туле увеличится до 12.

Основные задачи «Точек роста» — совершенствование условий для повышения качества образования в сельских школах, расширение возможностей учеников по освоению химии, биологии, физики, а также программ дополнительного образования.