Жители дома на ул. Болдина почти неделю сидят без газа

В редакцию Myslo обратился житель дома № 112 по ул. Болдина. Туляк рассказал, что в их подъезде уже почти неделю нет газа.

- В прошлый вторник газовщики пришли с проверкой, но их пустили не во все квартиры. Естественно: нас же об этом заранее не предупреждали! Хоть бы объявление повесили. В итоге в нашем подъезде отключили газ — нет ни в колонке, ни на плите. Уже не знаем, куда жаловаться, — говорит Андрей.

Myslo обратился за комментарием в «Тулагоргаз». Нам пояснили, что 24 января в доме проводились плановые работы по техническому обслуживанию газовых приборов.

- По окончании работ были проведены контрольные испытания внутренних газопроводов и газового оборудования на герметичность воздухом, зафиксировано падение давления, что указывало на негерметичность газовой разводки.

28 января для выявления причин утечки по данному адресу состоялся комиссионный выезд в составе представителей АО «Тулагоргаз», Государственной жилищной инспекции Тульской области, главного управления администрации Тулы по Советскому территориальному округу и управляющей компании «Чистый город». В ходе обследования выяснилось, что на общем стояке в квартирах №№ 6, 7 имеется коррозия. Необходимы аварийно-восстановительные работы с применением сварки.

При этом такой вид работ не входит в договор на техническое обслуживание, заключенный между АО «Тулагоргаз» и УК, и требует отдельной оплаты.

- Счет на оплату сварочных работ направлен в адрес УК, компания «Тулагоргаз» готова выполнить ремонтные работы.

В настоящее время заявка от УК «Чистый Город» в адрес АО «Тулагоргаз» с указанием даты и времени проведения работ не поступала, а также не поступала информация о готовности собственников быть дома в указанную дату и обеспечить доступ в квартиры для проведения работ, — сообщает предприятие.

В управляющей компании заявили Myslo, что заявку уже отправили. При этом когда именно жителям вернут газ, не уточняется.