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Кардиодиспансер горбольницы №13 г. Тулы запустил дистанционные консультации

Кардиодиспансер горбольницы №13 г. Тулы запустил дистанционные консультации

Жители, стоящие на учете в кардиодиспансере, могут получить онлайн-консультацию врача. Оставить заявку можно по телефону или на сайте больницы.

На учете в кардиодиспансере стоят более 5 тысяч пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Теперь они могут проконсультироваться с врачом из дома и исключить необходимость посещения поликлиники в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
 
Оформить заявку на телемедицинскую консультацию с врачом-кардиологом можно по телефону 8 (4872) 41−64−26, понедельник — пятница с 9.00 до 15.00 или на сайте по ссылке.
 
Пациент должен иметь подтвержденную учётную запись на портале Госуслуг, на персональном компьютере или смартфоне должна быть установлена программа TrueConf.
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