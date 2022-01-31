Кардиодиспансер горбольницы №13 г. Тулы запустил дистанционные консультации

Жители, стоящие на учете в кардиодиспансере, могут получить онлайн-консультацию врача. Оставить заявку можно по телефону или на сайте больницы.

На учете в кардиодиспансере стоят более 5 тысяч пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Теперь они могут проконсультироваться с врачом из дома и исключить необходимость посещения поликлиники в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Оформить заявку на телемедицинскую консультацию с врачом-кардиологом можно по телефону 8 (4872) 41−64−26, понедельник — пятница с 9.00 до 15.00 или на сайте по ссылке

Пациент должен иметь подтвержденную учётную запись на портале Госуслуг, на персональном компьютере или смартфоне должна быть установлена программа TrueConf.