Пожилых туляков научат выращивать овощи и ухаживать за домашними питомцами

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Зампред правительства Тульской области Ольга Гремякова подвела итоги программы «Тульское долголетие» за минувший год и рассказала о планах на текущий.

Проект «Тульское долголетие» разработан по поручению губернатора Алексея Дюмина. Его цель – помочь людям в возрасте вести активный образ жизни и использовать все возможности для самореализации. Более половины пожилых людей туляков приняли в нём участие в 2021 году.

На горячую линию проекта 8(800)200-52-26 поступило порядка 30 тысяч вызовов. Операторы рассказывают пенсионерам о проходящих мероприятиях и дают консультации по другим актуальным вопросам. Кроме того, найти полный перечень мероприятий проекта и заполнить анкету участника можно на сайте.

По словам Ольги Гремяковой, в регионе продолжают работать 7 школ родственного ухода, в этом году выпускниками стали 1308 человек – теперь они могут правильно ухаживать за лежачими и маломобильными родственниками. Более 2500 человек получили услуги в рамках системы долговременного ухода на дому. Почти 1000 бабушек и дедушек научились пользоваться компьютером.

В 2021 году 653 жителя региона в возрасте старше 55 лет нашли работу, более 300 пожилых туляков повысили свою квалификацию и получили смежные профессии в центрах занятости. Ещё 45 человек посетили семинары для самозанятых и в дальнейшем планируют открыть свое дело.

Более 139 тысяч человек прошли диспансеризацию и проверили свое здоровье. Для 46 тысяч жителей Тульской области было проведено углубленное профилактическое консультирование.

В библиотеках Тульской области работают «Школы здоровья», «Школы финансовой грамотности» и компьютерные курсы. Занятия посетили свыше 7500 человек. 3500 представителей старшего поколения приняли участие в спортивных мероприятиях.

Также участники совещания обсудили дальнейший ход проекта «Тульское долголетие». Уже достигнуто соглашение с организацией дополнительного образования о проведении бесплатных занятий в муниципалитетах по различным направлениям – изобразительное искусство, общефизическая подготовка, иностранный язык, вокал, хореография, шахматы и т. д.

Всем участникам проекта «Тульское долголетие» помогут оформить карту «Забота», по которой предоставляются скидки в магазинах. Также в планах – проведение агрокурсов «Мой огород» и обучение пожилых людей правильному уходу за домашними животными.

Министерство спорта Тульской области планирует провести для пожилых жителей региона сдачу нормативов ГТО. Кстати, по данным ведомства, туляки оказались в числе лидеров по игре в лапту. Похоже наш регион скоро сможет претендовать на звание столицы этого старинной русской забавы.