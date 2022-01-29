В Тульской области амбулаторные пациенты с COVID-19 недостаточно обеспечены лекарствами

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ОНФ проводит опрос россиян о качестве медпомощи в регионах пациентам с коронавирусом. В Тульской области в нём приняли участие жители крупных городов и мелких населенных пунктов. 90% опрошенных – женщины в возрасте от 18 до 55 лет.

Промежуточные результаты опроса по Тульской области показали, что 91% пациентов лечились от коронавируса на дому. Более половины из них (53,6%) указали, что им не предоставили бесплатные лекарства.

Оставшиеся респонденты отметили, что доставленных им медикаментов не хватило – часть пришлось докупать самостоятельно. ОНФ призвал региональное министерство здравоохранения обратить внимание на проблему.

– Каждому пациенту препараты назначаются в зависимости от симптомов и общей картины заболевания. Специальные препараты должны выдаваться бесплатно по назначению врача, для этого в регионы было направлено дополнительное финансирование, – сказала руководитель регионального исполкома ОНФ в Тульской области Елена Шмелева.

87% участников опроса уже прошли или проходят вакцинацию от коронавируса. Многие говорят, что решили защитить себя и близких от коронавируса, а также ссылаются на мотивацию работодателей и ограничения на выезд за рубеж.

Кроме того, туляки признались, что чаще всего отказываются прививаться из-за наличия антител, а также опасаясь побочных явлений. 60% опрошенных из Тульской области указали, что не болели коронавирусом или затруднились ответить на данный вопрос.