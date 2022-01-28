В трёх судах Тульской области кинологи и спасатели искали взрывчатку

Фото: пресс-служба Управления Судебного департамента в Тульской области

Там прошли плановые учения по отработке действий при поступлении информации об угрозе взрыва.

По легенде, сотрудники Суворовского районного суда, в Ефремовского межрайонного суда и Новомосковского районного суда получили информацию об угрозе взрыва. Была организована немедленная эвакуация, к зданиям судов прибыли сотрудники различных служб и ведомств – МВД, ФСБ, МЧС, Росгвардии, а также медики.

Вместе с ними сотрудники судов и судебные приставы отработали действия при получении информации об угрозе взрыва и обнаружении в здании подозрительного предмета. Полицейские кинологи внимательно осмотрели здания и прилегающие территории. Все учения завершились успешно.