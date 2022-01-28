В Туле на пожаре погибли двое пенсионеров
На месте трагедии работают следователи, все причины случившегося выясняются.
Вечером 28 января на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Карпова в Туле. Пожар начался примерно в 19.00.
С огнём боролись пять пожарных расчётов, более 20 человек. В результате происшествия сгорела терраса и одна из комнат. Погибли два человека – 73-летний мужчина и 62-летняя женщина.
По факту случившегося следственным отделом по Зареченскому району СУ СК России по Тульской области проводится доследственная проверка. Следователи работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства случившегося.
В ходе проверки будут назначены необходимые судебные экспертизы, которые установят причину возгорания, по результатам проверки будут принято процессуальное решение.