В Туле на пожаре погибли двое пенсионеров

Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

На месте трагедии работают следователи, все причины случившегося выясняются.

Вечером 28 января на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Карпова в Туле. Пожар начался примерно в 19.00.

С огнём боролись пять пожарных расчётов, более 20 человек. В результате происшествия сгорела терраса и одна из комнат. Погибли два человека – 73-летний мужчина и 62-летняя женщина.

По факту случившегося следственным отделом по Зареченскому району СУ СК России по Тульской области проводится доследственная проверка. Следователи работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства случившегося.

В ходе проверки будут назначены необходимые судебные экспертизы, которые установят причину возгорания, по результатам проверки будут принято процессуальное решение.