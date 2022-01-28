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В Туле на пожаре погибли двое пенсионеров
Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

В Туле на пожаре погибли двое пенсионеров

На месте трагедии работают следователи, все причины случившегося выясняются.

Вечером 28 января на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Карпова в Туле. Пожар начался примерно в 19.00.

С огнём боролись пять пожарных расчётов, более 20 человек. В результате происшествия сгорела терраса и одна из комнат. Погибли два человека – 73-летний мужчина и 62-летняя женщина.

По факту случившегося следственным отделом по Зареченскому району СУ СК России по Тульской области проводится доследственная проверка. Следователи работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства случившегося.

В ходе проверки  будут назначены необходимые судебные экспертизы, которые установят причину возгорания, по результатам проверки будут принято процессуальное решение.

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вчера, в 23:29 0
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Место
Тулаулица Карпова

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