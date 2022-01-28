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«Накажи автохама»: пролетел на красный, будто так и надо
Кадр из видео

«Накажи автохама»: пролетел на красный, будто так и надо

Продолжаем публиковать материалы из редакционной почты.

Один из наших читателей пишет, что на перекрестке улиц Хворостухина и Вильямса водители систематически нарушают ПДД и проезжают на запрещающий сигнал светофора.

«Был замечен и автобус и легковушки с «блатными» номерами. Видимо, на этом перекрестке проехать на красный – это нормальное явление. Вот еще одно видео. Номеров не видно, зато видно, как люди игнорируют запрещающий сигнал светофора», – комментирует автор.

Кроме того, наш читатель считает, что на этом перекрестке нужна камера видеофиксации, которая поможет сократить число нарушений и риск возникновения ДТП.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер: +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

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Место
Тулаулица Хворостухинаулица Вильямса

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