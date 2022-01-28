Местные производители сдерживают инфляцию в Тульской области

Фото из архива Myslo.

Как показывают данные Туластата, за месяц годовой темп прироста цен на продукты снизился на 0,9 п.п., до 12,4%.

Такое замедление эксперты Банка России связывают в том числе с оживлением производства на предприятиях Тульской области и увеличением предложения со стороны производителей соседних регионов. В декабре это привело, например, к расширению ассортимента тепличных овощей и корректировке цены на помидоры и огурцы.

Восстанавливается производство куриного мяса и яиц, поэтому темпы прироста цен на них замедлились. Фермы и хозяйства увеличили объемы производства свинины, рост предложения отразился на ценах на мясо и сосиски в регионе. Из-за высокого урожая в прошлом году (как в России, так и в странах-поставщиках) снизились цены на яблоки.