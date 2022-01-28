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Местные производители сдерживают инфляцию в Тульской области
Фото из архива Myslo.

Местные производители сдерживают инфляцию в Тульской области

Декабрьская продовольственная инфляция в регионе замедлилась.

Как показывают данные Туластата, за месяц годовой темп прироста цен на продукты снизился на 0,9 п.п., до 12,4%.
 
Такое замедление эксперты Банка России связывают в том числе с оживлением производства на предприятиях Тульской области и увеличением предложения со стороны производителей соседних регионов. В декабре это привело, например, к расширению ассортимента тепличных овощей и корректировке цены на помидоры и огурцы.
 
 
Восстанавливается производство куриного мяса и яиц, поэтому темпы прироста цен на них замедлились. Фермы и хозяйства увеличили объемы производства свинины, рост предложения отразился на ценах на мясо и сосиски в регионе. Из-за высокого урожая в прошлом году (как в России, так и в странах-поставщиках) снизились цены на яблоки.
 
В целом в декабре годовая инфляция в Тульской области замедлилась до 8,7% (отмечено падение на 0,5 п.п. по сравнению с ноябрем).
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:05 −7
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