На автодороге Тула-Новомосковск пьяная женщина за рулем Chevrolet устроила ДТП

Фото УГИБДД по Тульской области.

27 января в 20.35 на 14-м километре автодороги Тула-Новомосковск в Киреевском районе 38-летняя женщина, управляя автомобилем Chevrolet Cruze, врезалась в металлический отбойник.

Как сообщает УГИБДД по Тульской области, водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения (0,441 мг/л).

Женщина получила различные травмы, после оказания медицинской помощи была отпущена.