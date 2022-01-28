Фото УГИБДД по Тульской области.
На автодороге Тула-Новомосковск пьяная женщина за рулем Chevrolet устроила ДТП
Автомобиль врезался в металлический отбойник.
27 января в 20.35 на 14-м километре автодороги Тула-Новомосковск в Киреевском районе 38-летняя женщина, управляя автомобилем Chevrolet Cruze, врезалась в металлический отбойник.
Как сообщает УГИБДД по Тульской области, водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения (0,441 мг/л).
Женщина получила различные травмы, после оказания медицинской помощи была отпущена.
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