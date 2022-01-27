Матч между «Тулицей» и «Протоном» не состоится из-за вспышки коронавируса

Фото из архива Myslo.

Матч 16 тура Суперлиги между «Тулицей» и «Протоном» 29 января не состоится. Об этом сообщает пресс-служба тульского клуба.

Уточняется, что несколько игроков саратовской команды заболели коронавирусом.

Напомним, ранее матч должен был состояться в спорткомплексе «Тула-Арена». Приобретенные билеты будут действительны на перенесенную дату, о ней сообщат дополнительно.