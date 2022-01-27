Фото из архива Myslo.
Матч между «Тулицей» и «Протоном» не состоится из-за вспышки коронавируса
Ковидом заболели несколько игроков саратовской команды.
Матч 16 тура Суперлиги между «Тулицей» и «Протоном» 29 января не состоится. Об этом сообщает пресс-служба тульского клуба.
Уточняется, что несколько игроков саратовской команды заболели коронавирусом.
Напомним, ранее матч должен был состояться в спорткомплексе «Тула-Арена». Приобретенные билеты будут действительны на перенесенную дату, о ней сообщат дополнительно.
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