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Матч между «Тулицей» и «Протоном» не состоится из-за вспышки коронавируса
Фото из архива Myslo.

Матч между «Тулицей» и «Протоном» не состоится из-за вспышки коронавируса

Ковидом заболели несколько игроков саратовской команды.

Матч 16 тура Суперлиги между «Тулицей» и «Протоном» 29 января не состоится. Об этом сообщает пресс-служба тульского клуба.

Уточняется, что несколько игроков саратовской команды заболели коронавирусом.

Напомним, ранее матч должен был состояться в спорткомплексе «Тула-Арена». Приобретенные билеты будут действительны на перенесенную дату, о ней сообщат дополнительно.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:45 0
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