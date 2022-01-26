В Туле на Губернском катке отметили День студента: фоторепортаж

Студенты покатались на коньках под уникальные музыкальные сеты от DJ Desh, поучаствовали в интерактивах и получили призы.

25 января студенты вузов и колледжей Тульской области отпраздновали Татьянин день на Губернском катке.

Министр молодежной политики региона Алексей Давлетшин отметил, что в этом году праздник отмечают уже второй день. 24 января в Ледовом дворце в товарищеском матче по хоккею встретились команды преподавателей и студентов вузов.

— Студенческие годы — это самый яркий и интересный период в жизни. Это время открытий и встреч, неисчерпаемых сил и больших планов, — подчеркнул Алексей Давлетшин.

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