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В Туле на Губернском катке отметили День студента: фоторепортаж

В Туле на Губернском катке отметили День студента: фоторепортаж

Студенты покатались на коньках под уникальные музыкальные сеты от DJ Desh, поучаствовали в интерактивах и получили призы.

25 января студенты вузов и колледжей Тульской области отпраздновали Татьянин день на Губернском катке.

Министр молодежной политики региона Алексей Давлетшин отметил, что в этом году праздник отмечают уже второй день. 24 января в Ледовом дворце в товарищеском матче по хоккею встретились команды преподавателей и студентов вузов.

— Студенческие годы — это самый яркий и интересный период в жизни. Это время открытий и встреч, неисчерпаемых сил и больших планов, — подчеркнул Алексей Давлетшин.

Смотрите большой фоторепортаж Myslo с Губернского катка!

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День студента на Губернском катке, Фото: 1
День студента на Губернском катке, Фото: 2
День студента на Губернском катке, Фото: 3
День студента на Губернском катке, Фото: 4
День студента на Губернском катке, Фото: 5
День студента на Губернском катке, Фото: 6
День студента на Губернском катке, Фото: 7
День студента на Губернском катке, Фото: 8
День студента на Губернском катке, Фото: 9
День студента на Губернском катке, Фото: 10
День студента на Губернском катке, Фото: 11
День студента на Губернском катке, Фото: 12
День студента на Губернском катке, Фото: 13
День студента на Губернском катке, Фото: 14
День студента на Губернском катке, Фото: 15
День студента на Губернском катке, Фото: 16
День студента на Губернском катке, Фото: 17
День студента на Губернском катке, Фото: 18
День студента на Губернском катке, Фото: 19
День студента на Губернском катке, Фото: 20
День студента на Губернском катке, Фото: 21
День студента на Губернском катке, Фото: 22
День студента на Губернском катке, Фото: 23
День студента на Губернском катке, Фото: 24
День студента на Губернском катке, Фото: 25
День студента на Губернском катке, Фото: 26
День студента на Губернском катке, Фото: 27
День студента на Губернском катке, Фото: 28
День студента на Губернском катке, Фото: 29
День студента на Губернском катке, Фото: 30
День студента на Губернском катке, Фото: 31
День студента на Губернском катке, Фото: 32
День студента на Губернском катке, Фото: 33
День студента на Губернском катке, Фото: 34
День студента на Губернском катке, Фото: 35
День студента на Губернском катке, Фото: 36
День студента на Губернском катке, Фото: 37
День студента на Губернском катке, Фото: 38
День студента на Губернском катке, Фото: 39
День студента на Губернском катке, Фото: 40
День студента на Губернском катке, Фото: 41
День студента на Губернском катке, Фото: 42
День студента на Губернском катке, Фото: 43
День студента на Губернском катке, Фото: 44
День студента на Губернском катке, Фото: 45
День студента на Губернском катке, Фото: 46
День студента на Губернском катке, Фото: 47
День студента на Губернском катке, Фото: 48
День студента на Губернском катке, Фото: 49
День студента на Губернском катке, Фото: 50
День студента на Губернском катке, Фото: 51
День студента на Губернском катке, Фото: 52
День студента на Губернском катке, Фото: 53
День студента на Губернском катке, Фото: 54
День студента на Губернском катке, Фото: 55
День студента на Губернском катке, Фото: 56
День студента на Губернском катке, Фото: 57
День студента на Губернском катке, Фото: 58
День студента на Губернском катке, Фото: 59
День студента на Губернском катке, Фото: 60
День студента на Губернском катке, Фото: 61
День студента на Губернском катке, Фото: 62
День студента на Губернском катке, Фото: 63
День студента на Губернском катке, Фото: 64
День студента на Губернском катке, Фото: 65
День студента на Губернском катке, Фото: 66
День студента на Губернском катке, Фото: 67
День студента на Губернском катке, Фото: 68
День студента на Губернском катке, Фото: 69
День студента на Губернском катке, Фото: 70
День студента на Губернском катке, Фото: 71
День студента на Губернском катке, Фото: 72
День студента на Губернском катке, Фото: 73
День студента на Губернском катке, Фото: 74
День студента на Губернском катке, Фото: 75
День студента на Губернском катке, Фото: 76
День студента на Губернском катке, Фото: 77
День студента на Губернском катке, Фото: 78
День студента на Губернском катке, Фото: 79
День студента на Губернском катке, Фото: 80
День студента на Губернском катке, Фото: 81
День студента на Губернском катке, Фото: 82
День студента на Губернском катке, Фото: 83
День студента на Губернском катке, Фото: 84
День студента на Губернском катке, Фото: 85
День студента на Губернском катке, Фото: 86
День студента на Губернском катке, Фото: 87
День студента на Губернском катке, Фото: 88
День студента на Губернском катке, Фото: 89
День студента на Губернском катке, Фото: 90
День студента на Губернском катке, Фото: 91
День студента на Губернском катке, Фото: 92
День студента на Губернском катке, Фото: 93
День студента на Губернском катке, Фото: 94
День студента на Губернском катке, Фото: 95
День студента на Губернском катке, Фото: 96
День студента на Губернском катке, Фото: 97
День студента на Губернском катке, Фото: 98
День студента на Губернском катке, Фото: 99
День студента на Губернском катке, Фото: 100
День студента на Губернском катке, Фото: 101
День студента на Губернском катке, Фото: 102
День студента на Губернском катке, Фото: 103
День студента на Губернском катке, Фото: 104
День студента на Губернском катке, Фото: 105
День студента на Губернском катке, Фото: 106
День студента на Губернском катке, Фото: 107
День студента на Губернском катке, Фото: 108
День студента на Губернском катке, Фото: 109
День студента на Губернском катке, Фото: 110
День студента на Губернском катке, Фото: 111
День студента на Губернском катке, Фото: 112
День студента на Губернском катке, Фото: 113
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:42 +2
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