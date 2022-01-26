Тульская танцовщица заняла первое место на Всероссийском чемпионате Global Dance

Фото предоставлено коллективом «Искорка».

В Курске прошел Всероссийский чемпионат по современным танцевальным направлениям и bellydance Global Dance. Тульскую область представил коллектив «Искорка».

В возрастной категории «юниоры (12−14 лет)» первое место заняла тулячка Ксения Козлова.

Руководитель коллектива Андрей Ивлев рассказал, что эту постановку готовили около месяца.

— От конкурса остались яркие и хорошие воспоминания. Хотелось получить Гран-при, но всё еще впереди. Несмотря на то, что заняли первое место, еще есть над чем работать.

Было приятно пообщаться с судьями, узнать их мнения и получить советы, чтобы еще больше расти в хореографии.