В Новомосковске мужчина украл у пьяной пенсионерки 110 долларов
Сейчас он задержан, возбуждено уголовное дело.
В Новомосковске полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
К стражам порядка обратилась 62-летняя женщина. Пенсионерка заявила, что распивала алкоголь в компании 42-летнего знакомого, после чего из ее кошелька таинственно пропали 110 долларов.
Сотрудники полиции задержали мужчину, который признался в преступлении и вернул деньги. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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