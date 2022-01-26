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В Новомосковске мужчина украл у пьяной пенсионерки 110 долларов

В Новомосковске мужчина украл у пьяной пенсионерки 110 долларов

Сейчас он задержан, возбуждено уголовное дело.

В Новомосковске полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
 
К стражам порядка обратилась 62-летняя женщина. Пенсионерка заявила, что распивала алкоголь в компании 42-летнего знакомого, после чего из ее кошелька таинственно пропали 110 долларов.
 
Сотрудники полиции задержали мужчину, который признался в преступлении и вернул деньги. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
 
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