В Новомосковске мужчина украл у пьяной пенсионерки 110 долларов

Сейчас он задержан, возбуждено уголовное дело.

В Новомосковске полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

К стражам порядка обратилась 62-летняя женщина. Пенсионерка заявила, что распивала алкоголь в компании 42-летнего знакомого, после чего из ее кошелька таинственно пропали 110 долларов.

Сотрудники полиции задержали мужчину, который признался в преступлении и вернул деньги. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».