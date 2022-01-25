Госавтоинспекция предупреждает туляков об ухудшении погоды
Соблюдайте правила дорожного движения, будьте осторожны и внимательны!
С 21.00, на протяжении ближайших суток в Тульской области ожидается ухудшение погодных условий – снегопад, гололедица, порывистый ветер. На дорогах возможны снежные заносы.
Региональная Госавтоинспекция напоминает: в сложных метеоусловиях водители должны двигаться с безопасной скоростью и не совершать резких маневров, особенно связанных с выездом на встречную полосу.
Пешеходам следует переходить проезжую часть дороги только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора, убедившись в безопасности маневра. В темное время суток и при недостаточной видимости нужно носить одежду со светоотражающими элементами, чтобы водители могли заранее заметить пешехода и снизить скорость.
Экипажи ДПС ГИБДД Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в трудную ситуацию.
- Дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по Туле: 32-95-07, 32-95-54,
- Дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области: 32-32-53, 32-32-54,
- Горячая линия «Нетрезвый водитель»: 32-38-38,
- Для связи через WhatsApp или Viber: +7(999)374-36-13,
- Телефон WhatsApp «Сообщи о гололеде»: +7(999)374-05-98.