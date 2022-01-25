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Госавтоинспекция предупреждает туляков об ухудшении погоды
Фото из архива MySlo

Госавтоинспекция предупреждает туляков об ухудшении погоды

Соблюдайте правила дорожного движения, будьте осторожны и внимательны!

С 21.00, на протяжении ближайших суток в Тульской области ожидается ухудшение погодных условий – снегопад, гололедица, порывистый ветер. На дорогах возможны снежные заносы.

Региональная Госавтоинспекция напоминает: в сложных метеоусловиях водители должны двигаться с безопасной скоростью и не совершать резких маневров, особенно связанных с выездом на встречную полосу.

Пешеходам следует переходить проезжую часть дороги только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора, убедившись в безопасности маневра. В темное время суток и при недостаточной видимости нужно носить одежду со светоотражающими элементами, чтобы водители могли заранее заметить пешехода и снизить скорость.

Экипажи ДПС ГИБДД Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в трудную ситуацию.

  • Дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по Туле: 32-95-07, 32-95-54,
  • Дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области: 32-32-53, 32-32-54,
  • Горячая линия «Нетрезвый водитель»: 32-38-38,
  • Для связи через WhatsApp или Viber: +7(999)374-36-13,
  • Телефон WhatsApp «Сообщи о гололеде»: +7(999)374-05-98.
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 18:28 +3
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