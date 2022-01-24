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Куда вывозят снег с улиц Тулы: репортаж Myslo

Куда вывозят снег с улиц Тулы: репортаж Myslo

Myslo побывал на снежном полигоне, который расположен в Мясново.

С начала января Тула пережила несколько мощных снегопадов. Устранить последствия стихии коммунальщики не могут до сих пор — да и как успеть, когда в регионе каждые два-три дня идет снег?

Туляки массово жалуются на нечищенные дороги и огромные сугробы во дворах и на остановках. Кажется, будто снег не вывозят вообще.

А вывозят ли и куда? Корреспонденты Myslo побывали на полигоне в Мясново, расположенном за пересечением улицы Чмутова и 2-го Клинского проезда.

Это единственная официальная площадка в городе, где можно складировать снег.

Сюда его свозят со всей Большой Тулы.

Территория площадки огромная — около 30 гектаров. И вся завалена огромными кучами грязного снега.

Полигон муниципальный, находится в пользовании МКУ «Сервисный центр города Тулы». По словам руководителя предприятия Алексея Марушкина, с конца 2021 года площадка принимает снег круглосуточно.

Алексей Марушкин

- В прошлом году была определена муниципальная площадка, сделана подъездная дорога. Полигон работает круглосуточно. Мы безвозмездно принимаем снег со всего города — не только от муниципальных предприятий, но и частных организаций, управляющих компаний.

 

На въезде работает контрольно-пропускной пункт, сотрудник которого ведет учет проезжающих машин. Территория находится под видеонаблюдением.

За сутки полигон принимает от 400 до 550 машин — это порядка 8 тысяч кубометров снега. Отметим, что пока мы находились на площадке, манипуляторы туда заезжали и выгружались практически без остановки.

Алексей Марушкин говорит, что с начала работы на полигоне порядка 9 тыс. автомобилей выгрузили более 150 тыс. кубометров снега.

В данный момент территория заполнена на 50 процентов.

По словам Алексея Марушкина, по их расчетам, такой площади достаточно, чтобы принимать снег всю зиму, какой бы снежной она ни была. Чтобы площадка быстро не переполнялась, ежедневно там работают три единицы техники, которые сдвигают и трамбуют снег.

Что с этим «добром» будет дальше? Оно просто растает. После этого рабочие утилизируют оставшиеся отходы и приведут землю в порядок.

Что касается снежных гор в городе, туляков просят набраться терпения и подождать. Снег обязательно вывезут, только не так оперативно, как хотелось бы.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 17:50 +8
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