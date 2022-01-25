Администрация Тулы: балки Орловского путепровода оштукатурят в этом году

Чиновники управления по транспорту и дорожному хозяйству прокомментировали инцидент с падением куска путепровода на автомобиль.

По информации управления по транспорту и дорожному хозяйству:

В этом году на Орловском путепроводе запланированы работы по омоноличиванию и оштукатуриванию консолей и балок.

В настоящее время в администрации формируют план ремонта/капитального ремонта мостов и путепроводов на 2022−2024 годы. После проведения работ по обследованию мостовых сооружений будет направлен запрос коммерческих предложений на разработку проектно-сметной документации.

Также в администрации отметили: факты, подтверждающие, что дефект на легковом автомобиле возник по причине падения обломка мостового сооружения, не установлены.