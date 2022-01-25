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Администрация Тулы: балки Орловского путепровода оштукатурят в этом году

Администрация Тулы: балки Орловского путепровода оштукатурят в этом году

Чиновники управления по транспорту и дорожному хозяйству прокомментировали инцидент с падением куска путепровода на автомобиль.

Администрация города прокомментировала сообщение о повреждении автомобиля под Орловским путепроводом на Калужском шоссе.
 
По информации управления по транспорту и дорожному хозяйству:
 
  • В этом году на Орловском путепроводе запланированы работы по омоноличиванию и оштукатуриванию консолей и балок.
  • В настоящее время в администрации формируют план ремонта/капитального ремонта мостов и путепроводов на 2022−2024 годы. После проведения работ по обследованию мостовых сооружений будет направлен запрос коммерческих предложений на разработку проектно-сметной документации.
Также в администрации отметили: факты, подтверждающие, что дефект на легковом автомобиле возник по причине падения обломка мостового сооружения, не установлены.
 
Напомним, ранее в редакцию Myslo обратилась тулячка, которая рассказала, что упавший с путепровода кусок плиты со льдом повредил автомобиль ее родителей. Подробности здесь.
Галерея
На автомобиль туляков упал кусок с Орловского путепровода и помял крышу, Фото: 1
На автомобиль туляков упал кусок с Орловского путепровода и помял крышу, Фото: 2
На автомобиль туляков упал кусок с Орловского путепровода и помял крышу, Фото: 3
Галерея
На автомобиль туляков упал кусок с Орловского путепровода и помял крышу, Фото: 1
На автомобиль туляков упал кусок с Орловского путепровода и помял крышу, Фото: 2
На автомобиль туляков упал кусок с Орловского путепровода и помял крышу, Фото: 3
На автомобиль туляков упал кусок с Орловского путепровода и помял крышу, Фото: 4
На автомобиль туляков упал кусок с Орловского путепровода и помял крышу, Фото: 5
На автомобиль туляков упал кусок с Орловского путепровода и помял крышу, Фото: 6
На автомобиль туляков упал кусок с Орловского путепровода и помял крышу, Фото: 7
На автомобиль туляков упал кусок с Орловского путепровода и помял крышу, Фото: 8
На автомобиль туляков упал кусок с Орловского путепровода и помял крышу, Фото: 9
На автомобиль туляков упал кусок с Орловского путепровода и помял крышу, Фото: 10
На автомобиль туляков упал кусок с Орловского путепровода и помял крышу, Фото: 11
На автомобиль туляков упал кусок с Орловского путепровода и помял крышу, Фото: 12
На автомобиль туляков упал кусок с Орловского путепровода и помял крышу, Фото: 13
На автомобиль туляков упал кусок с Орловского путепровода и помял крышу, Фото: 14
На автомобиль туляков упал кусок с Орловского путепровода и помял крышу, Фото: 15
На автомобиль туляков упал кусок с Орловского путепровода и помял крышу, Фото: 16
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Юлия Королева
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 16:00 +1
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