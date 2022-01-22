Фото: канал "Тула. Экстремизм"
Мормон-экстремист из Плавска Сергей Сосов снова разместил в соцсетях пост со свастикой
Мужчина считает себя убеждённым мормоном.
Об этом пишет телеграмм-канал «Тула. Экстремизм». В 2021 году Сосов трижды привлекался силовиками за экстремизм. За размещение икон в соцсетях в оскорбительном виде Сергей заработал штраф в размере 30 тыс. руб. по ст. 5.26 КоАП РФ.
За размещение свастики в Инстаграме по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ — административный арест на 10 суток. И наконец, за повторное размещение свастики в социальных сетях — административный арест сроком
на 15 суток.
И вот сейчас Сосов снова разместил публикации в соцсетях со свастикой. В настоящее время судьбу жителя Плавска решает суд.
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