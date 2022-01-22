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Антирекорд в Тульской области - 285 новых случаев коронавируса, 12 человек умерло

Антирекорд в Тульской области - 285 новых случаев коронавируса, 12 человек умерло

За последние сутки в России выявлено 57 212 новых случаев коронавируса в 85 регионах.

Всего за время пандемии в Тульской области выявлено 79 977 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело 70 368 человек. Умерло 4 503 человек.

По состоянию на 22 января,  за сутки выявлено 285 новых случаев заражения. Выздоровело 175 человек, 12 - умерли.

По данным оперативного штаба, всего на сегодняшний день в России выявлено 11 044 986 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 325 433 летальных исхода, выздоровели 10 000 577 человек.

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