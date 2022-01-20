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В Туле разбирают главную городскую елку

В Туле разбирают главную городскую елку

Сотрудники МКП «Тулагорсвет» приступили к демонтажу новогодних украшений.

На площади Ленина в Туле разбирают главную городскую елку. На данный момент демонтировано 70 световых гирлянд. Рабочие снимают лапник и игрушки, далее приступят к разбору каркаса.
 
Затем все элементы будут тщательно просушены и убраны на хранение в специальные контейнеры. Исправность иллюминации в течение года контролируется специалистами предприятия.
 
Также в ближайшее время сотрудники приступят к разборке новогодних и иллюминационных конструкций.
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сегодня, в 13:15 +1
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