В Туле разбирают главную городскую елку
Сотрудники МКП «Тулагорсвет» приступили к демонтажу новогодних украшений.
На площади Ленина в Туле разбирают главную городскую елку. На данный момент демонтировано 70 световых гирлянд. Рабочие снимают лапник и игрушки, далее приступят к разбору каркаса.
Затем все элементы будут тщательно просушены и убраны на хранение в специальные контейнеры. Исправность иллюминации в течение года контролируется специалистами предприятия.
Также в ближайшее время сотрудники приступят к разборке новогодних и иллюминационных конструкций.
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