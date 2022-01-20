На площади Ленина в Туле разбирают главную городскую елку. На данный момент демонтировано 70 световых гирлянд. Рабочие снимают лапник и игрушки, далее приступят к разбору каркаса.

Затем все элементы будут тщательно просушены и убраны на хранение в специальные контейнеры. Исправность иллюминации в течение года контролируется специалистами предприятия.

Также в ближайшее время сотрудники приступят к разборке новогодних и иллюминационных конструкций.