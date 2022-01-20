В Тульской области проиндексировали детские пособия

Индексация составила 4%. Документ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Публикуем перечень мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, подлежащих индексации в 2022 году:

1. Областной материнский (семейный) капитал — 73 225 рублей 87 копеек.

2. Областное единовременное пособие на ребенка — 13 701 рубль 83 копейки.

3. Областное единовременное пособие на ребенка семье, в которой один из родителей является студентом, обучающимся по очной форме обучения в профессиональной образовательной организации и (или) образовательной организации высшего образования — 271 710 рублей 86 копеек.

4. Областное единовременное пособие на ребенка семье при многоплодном рождении (трех и более детей) — 22 265 рублей 56 копеек.

5. Областное единовременное пособие беременным женщинам — 13 881 рубль 68 копеек.

6. Ежемесячное пособие на ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет (базовый размер) — 439 рублей 37 копеек.

7. Ежемесячное пособие на детей одиноких матерей — 878 рублей 72 копейки.

8. Ежемесячное пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов — 659 рублей 05 копеек.

9. Ежемесячное пособие на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву — 659 рублей 05 копеек.

10. Ежемесячная денежная выплата на содержание и воспитание несовершеннолетнего ребенка (кроме ребенка, находящегося на полном государственном обеспечении) — 2 196 рублей 79 копеек.

11. Ежемесячная денежная компенсация на питание для детей первого года жизни — 493 рубля 67 копеек.

12. Ежемесячная денежная компенсация на питание для детей второго и третьего года жизни — 430 рублей 02 копейки.

13. Ежемесячная денежная компенсация на питание для беременных женщин — 740 рублей 36 копеек.

14. Ежемесячная денежная компенсация на питание для кормящих матерей — 740 рублей 36 копеек.

15. Единовременная выплата многодетной матери и приемной матери, награжденным наградой Тульской области — Почетный знак Тульской области «Материнская слава» — 1 013 539 рублей 13 копеек.

16. Ежемесячная выплата на каждого ребенка (всех несовершеннолетних детей, рожденных, усыновленных (удочеренных), принятых на воспитание по договору о приемной семье многодетной или приемной — матерью) многодетной матери и приемной матери, награжденным наградой Тульской области — Почетный знак Тульской области «Материнская слава» — 2 196 рублей 79 копеек.

17. Вознаграждение, причитающееся приемным родителям (приемному родителю) за воспитание каждого приемного ребенка — 5 001 рубль 22 копейки.

18. Доплата к вознаграждению приемным родителям (приемному родителю) за воспитание каждого приемного ребенка с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющего недостатки в физическом и (или) психическом развитии, подтвержденные заключением психолого-медико-педагогической комиссии, либо ребенка-инвалида — 7 932 рубля 39 копеек.

19. Единовременное пособие на первого усыновленного (удочеренного) ребенка лицам, зарегистрированным по месту постоянного проживания в Тульской области — 18 186 рублей 22 копейки.

20. Единовременное пособие на второго и каждого последующего усыновленного (удочеренного) ребенка лицам, зарегистрированным по месту постоянного проживания в Тульской области — 59 691 рубль 23 копейки.

21. Единовременное пособие на каждого усыновленного (удочеренного) ребенка с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющего недостатки в физическом и (или) психическом развитии, подтвержденные заключением психолого-медико-педагогической комиссии, либо ребенка-инвалида лицам, зарегистрированным по месту постоянного проживания в Тульской области — 69 408 рублей 40 копеек.

22. Ежемесячное пособие на усыновленного (удочеренного) ребенка лицам, зарегистрированным по месту постоянного проживания в Тульской области — 4 657 рублей 19 копеек.

23. Ежемесячное пособие на усыновленного (удочеренного) ребенка с ограниченными возможностями здоровья либо ребенка-инвалида лицам, зарегистрированным по месту постоянного проживания в Тульской области — 9717 рублей 18 копеек.

24. Единовременное пособие (на приобретение бытовой техники и (или) мебели) при передаче на воспитание в семью (усыновление (удочерение), под опеку или попечительство, в приемную семью) ребенка с ограниченными возможностями здоровья либо ребенка-инвалида — 52 882 рубля 60 копеек.

25. Ежемесячное пособие опекуну (попечителю) при устройстве ребенка под опеку или попечительство на каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья либо ребенка-инвалида — 7 932 рубля 39 копеек.

26. Ежемесячная денежная выплата на компенсацию оплаты жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях — 1 087 рублей 86 копеек.

27. Ежемесячное социальное пособие детям, оставшимся без попечения родителей и не получающим государственные пенсии — 2 455 рублей 15 копеек.

28. Максимальный размер возмещения расходов на ремонт жилого помещения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся собственниками жилого помещения — 146 451 рубль 74 копейки.

29. Единовременное денежное пособие выпускникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшимся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств бюджета области и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета области, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств бюджета области и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета области — 909 рублей 31 копейка.

30. Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, достигшим 100-летнего возраста — 1 653 рубля 29 копеек.