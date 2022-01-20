фото: Елена Кузнецова
В Тульской области умер бывший футболист ЦСКА Владимир Дорофеев
Воспитанник тульского футбола становился призером молодежного чемпионата Европы.
В Туле на 72-м году жизни скончался экс-нападающий тульского «Металлурга» и московского ЦСКА Владимир Дорофеев.
Дорофеев — воспитанник тульского «Металлурга», откуда в 1970 году его пригласили в ЦСКА. В составе армейцев провёл 123 матча, забил 24 мяча в чемпионате СССР.
В составе молодёжной сборной СССР выиграл серебро первого чемпионата Европы 1972 года.
В 2007 году Дорофеев возглавлял тульский «Оружейник», выступавший в любительской лиге. Последние годы жил в Белеве.
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