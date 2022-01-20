В Тульской области умер бывший футболист ЦСКА Владимир Дорофеев

фото: Елена Кузнецова

В Туле на 72-м году жизни скончался экс-нападающий тульского «Металлурга» и московского ЦСКА Владимир Дорофеев.

Дорофеев — воспитанник тульского «Металлурга», откуда в 1970 году его пригласили в ЦСКА. В составе армейцев провёл 123 матча, забил 24 мяча в чемпионате СССР.

В составе молодёжной сборной СССР выиграл серебро первого чемпионата Европы 1972 года.

В 2007 году Дорофеев возглавлял тульский «Оружейник», выступавший в любительской лиге. Последние годы жил в Белеве.