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Специалисты Банка России расскажут молодым тулякам, как открыть своё дело
Изображение StartupStockPhotos с сайта Pixabay

Специалисты Банка России расскажут молодым тулякам, как открыть своё дело

Стартовала весенняя сессия онлайн-уроков финансовой грамотности для учащихся школ, колледжей и интернатов. Занятия продлятся до 22 апреля.

Онлайн-уроки посвящены 18 темам – от правил безопасности в киберпространстве до основ предпринимательства и инвестирования. На занятиях можно будет узнать о вкладах, кредитах, страховании, инфляции и безопасном использовании банковской карты.

Уроки проведут представители финансовых организаций и Банка России. Среди лекторов – эксперт тульского отделения регулятора Владимир Пылаев. В прошлом году его онлайн-лекции прослушали 87 тысяч человек со всей России.

Подключиться к онлайн-урокам можно как группой (классом), так и индивидуально из дома. Все подробности можно найти на сайте проекта и в карточках, подготовленных Банком России.

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