новости
новости
Регистрация
Прокурор и главный следователь Тульской области рассмотрят жалобы жителей
Фото: md-gazeta.ru

Прокурор и главный следователь Тульской области рассмотрят жалобы жителей

Тематический приём граждан состоится 26 января. Необходима предварительная запись.

Прокурор Тульской области Александр Грицаенко и руководитель регионального СУ СК России Владимир Усов проведут тематический прием граждан по вопросам невыплаты заработной платы.

Он пройдёт 26 января, с 10.00 до 12.00 по адресу: г. Тула, пр-т Ленина, д. 55.

Необходима предварительная запись по телефону: 36-31-58. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность. Ещё одно обязательное требование – наличие маски и соблюдение всех антиковидных мер.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 20:50 +1
Другие статьи по темам
Событие
прием гражданСУ СК России по Тульской областипрокуратура Тульской областиневыплата зарплаты
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле состоится концерт [AMATORY] All Stars
В Туле состоится концерт [AMATORY] All Stars
Специалисты Банка России расскажут молодым тулякам, как открыть своё дело
Специалисты Банка России расскажут молодым тулякам, как открыть своё дело
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.