Фото: md-gazeta.ru
Прокурор и главный следователь Тульской области рассмотрят жалобы жителей
Тематический приём граждан состоится 26 января. Необходима предварительная запись.
Прокурор Тульской области Александр Грицаенко и руководитель регионального СУ СК России Владимир Усов проведут тематический прием граждан по вопросам невыплаты заработной платы.
Он пройдёт 26 января, с 10.00 до 12.00 по адресу: г. Тула, пр-т Ленина, д. 55.
Необходима предварительная запись по телефону: 36-31-58. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность. Ещё одно обязательное требование – наличие маски и соблюдение всех антиковидных мер.
Другие статьи по темам
Место