Прокурор и главный следователь Тульской области рассмотрят жалобы жителей

Фото: md-gazeta.ru

Прокурор Тульской области Александр Грицаенко и руководитель регионального СУ СК России Владимир Усов проведут тематический прием граждан по вопросам невыплаты заработной платы.

Он пройдёт 26 января, с 10.00 до 12.00 по адресу: г. Тула, пр-т Ленина, д. 55.

Необходима предварительная запись по телефону: 36-31-58. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность. Ещё одно обязательное требование – наличие маски и соблюдение всех антиковидных мер.