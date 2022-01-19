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Приставы взыскали с жителя Тульской области два штрафа за нарушение ПДД на 500 тысяч рублей
Эту сумму сотрудникам регионального УФССП пришлось списать с банковского счёта нарушителя.
На исполнении в отделении судебных приставов Щекинского и Тепло-Огаревского районов Тульской области находились исполнительные производства в отношении гражданина о взыскании двух штрафов на сумму 250 тысяч рублей каждый.
Такое взыскание на мужчину было наложено за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 12.21.1 КоАП РФ «Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства».
Должник платить штрафы не спешил, поэтому в отношении него были применены меры принудительного исполнения – приставы списали необходимую сумму с его банковского счёта, и задолженность была полностью погашена.
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