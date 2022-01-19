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Туляков, больных ковидом, будут наблюдать дистанционно — с помощью телемедицины

Туляков, больных ковидом, будут наблюдать дистанционно — с помощью телемедицины

Больничный при положительном тесте на коронавирус выдаваться будет автоматически пациенту и членам его семьи.

Об этом в ходе брифинга рассказал заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков.

При появлении симптомов ОРВИ необходимо прийти в поликлинику или вызвать врача на дом одним из следующих способов:

- оставить заявку на вызов врача на сайте Доктор71;

- вызвать врача по телефону: 8−800−450−33−03.

Если вы вызвали врача на дом, то в течение суток к вам выйдет медработник, сделает экспресс-тест на коронавирус.

При положительном результате и наличии клинических проявлений болезни бесплатно обеспечит лекарствами. Больничный пациенту будет автоматически открыт с даты вызова врача на дом или с даты посещения поликлиники. Если тест показал положительный результат, всем членам семьи как контактным также будет автоматически открыт больничный на 7 дней.

Пациентов, которым после осмотра врача назначено лечение и не требуется госпитализация, медики продолжат наблюдать дистанционно — с помощью телемедицинской консультации. По видеосвязи врач сможет скорректировать лечение, продлить или закрыть больничный.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 08:35 −3
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