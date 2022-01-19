новости
новости
Регистрация
Жители Тульской области за сутки перевели мошенникам больше 2,6 млн рублей
Изображение Sebastian Ganso с сайта Pixabay

Жители Тульской области за сутки перевели мошенникам больше 2,6 млн рублей

Злоумышленники действовали по стандартной схеме, выдавая себя за сотрудников банка.

В Тульской области продолжают орудовать телефонные мошенники. Они звонят своим жертвам и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт либо перевести деньги за товары или услуги. За сутки на удочку преступников попались 12 человек, которые лишились 2 628 123 рублей.

Больше всего не повезло 65-летней пенсионерке из Узловой и 58-летнему жителю Новомосковска. Аферисты получили от них в общей сложности больше 2,1 млн рублей. Принцип обмана в обоих случаях был аналогичным. Преступники представились сотрудниками службы безопасности банка и убедили потерпевших перевести кредитные деньги на «защищённые счета».

Жертвы через банковский терминал перевели все деньги и только спустя месяц, получив уведомление о необходимости внести кредитные платежи, поняли, что их обманули.

Полиция Тульской области просит жителей быть максимально бдительными при общении с неизвестными телефонными собеседниками. Помните: все банковские операции по переводу денег нужно производить в офисах финансово-кредитных организаций. Работникам банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и счетах.

Сообщение о необходимости перевода денег на так называемые «защищённые счета» — повод насторожиться. Такая операция в финансово-кредитных организациях не предусмотрена. Будьте предельно внимательны, не переводите деньги на неизвестные сотовые номера, банковские карты или расчётные счета. Не оплачивайте товары через незнакомые сайты, не оставляйте предоплату за товары, покупаемые на сайтах объявлений.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 09:15 +1
Другие статьи по темам
Событие
полицияУМВД России по Тульской областителефонные мошенникимошенничествопреступление
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Обзор вакансий января: кто в Тульской области может зарабатывать 100 тысяч рублей
Обзор вакансий января: кто в Тульской области может зарабатывать 100 тысяч рублей
Туляков, больных ковидом, будут наблюдать дистанционно — с помощью телемедицины
Туляков, больных ковидом, будут наблюдать дистанционно — с помощью телемедицины
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.