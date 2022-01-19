Жители Тульской области за сутки перевели мошенникам больше 2,6 млн рублей

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В Тульской области продолжают орудовать телефонные мошенники. Они звонят своим жертвам и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт либо перевести деньги за товары или услуги. За сутки на удочку преступников попались 12 человек, которые лишились 2 628 123 рублей.

Больше всего не повезло 65-летней пенсионерке из Узловой и 58-летнему жителю Новомосковска. Аферисты получили от них в общей сложности больше 2,1 млн рублей. Принцип обмана в обоих случаях был аналогичным. Преступники представились сотрудниками службы безопасности банка и убедили потерпевших перевести кредитные деньги на «защищённые счета».

Жертвы через банковский терминал перевели все деньги и только спустя месяц, получив уведомление о необходимости внести кредитные платежи, поняли, что их обманули.

Полиция Тульской области просит жителей быть максимально бдительными при общении с неизвестными телефонными собеседниками. Помните: все банковские операции по переводу денег нужно производить в офисах финансово-кредитных организаций. Работникам банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и счетах.

Сообщение о необходимости перевода денег на так называемые «защищённые счета» — повод насторожиться. Такая операция в финансово-кредитных организациях не предусмотрена. Будьте предельно внимательны, не переводите деньги на неизвестные сотовые номера, банковские карты или расчётные счета. Не оплачивайте товары через незнакомые сайты, не оставляйте предоплату за товары, покупаемые на сайтах объявлений.