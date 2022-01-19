Из ясногорской пятиэтажки во время пожара эвакуировали троих детей

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Возгорание произошло в одной из квартир дома на ул. Ленина.

В 17.09 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в пятиэтажке на ул. Ленина в Ясногорске. На место были направлены два пожарных расчета и автолестница. Они добрались до адреса за три минуты. Ещё 13 ушло на борьбу с огнём.

Специалисты газодымозащитной службы с применением спасательного устройства спасли одного из жильцов. Ещё четверо были эвакуированы, среди них – трое детей. Никто не пострадал.

В результате происшествия одна из комнат жилища полностью закоптилась, обгорел матрас. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 3 единицы техники. Никто не пострадал.