Туляки завоевали бронзу на Чемпионате мира по зимним видам спорта

Для наших спортсменов это третья медаль в рамках Чемпионата.

С 12 по 23 января в Лиллехаммере (Норвегия) проходит Чемпионат мира Международного паралимпийского комитета по зимним видам спорта. Чемпионат объединил соревнования по горнолыжному спорту, лыжным гонкам, биатлону и сноуборду.

В составе команды ПКР выступают спортсмены ГУ ТО «Центр адаптивного спорта». Наш регион представляют Владимир Удальцов (спортсмен-ведущий Руслан Богачев) и Анна Панферова (спортсмен-ведущий Андрей Жуков) — спорт слепых.

«В лыжных гонках на дистанции 15 км Анна Панферова и спортсмен-ведущий Андрей Жуков заняли 3 место, на дистанции 20 км Владимир Удальцов и спортсмен-ведущий Руслан Богачев показали на финише 7 время. Для наших спортсменов это третья медаль в рамках Чемпионата», — сообщает министерство спорта Тульской области.