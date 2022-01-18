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Тульский «Арсенал» сегодня сыграет с командой из чемпионата Венгрии

Тульский «Арсенал» сегодня сыграет с командой из чемпионата Венгрии

Начало матча в 17.00.

Сегодня, 18 января, тульский «Арсенал» проведет первый контрольный матч в 2022 году. Соперником туляков станет вторая команда венгерского клуба «Кишварда».
 
Соперник — молодой клуб, созданный в 2013 году. По итогам первого сезона выступлений во Второй лиге Венгрии команда заняла 14 место и вылетела в третью по силе лигу страны. В зоне «восток» «Кишварде» удалось одержать победу, а в розыгрыше Кубка Венгрии дойти до четвертьфинала, где она уступила «Сольноку» по сумме двух матчей (3:7). Вернувшись во Вторую лигу, команда постепенно улучшала свои результаты. В сезоне 2015/16 заняв четвёртое место, в сезоне 2016/17 — третье, а в сезоне 2017/18 — второе место, которое позволило ей выступать в чемпионате Венгрии.
 
«Арсенал» трижды встречался с командами из Венгрии:
 
19 января 2019 года в Турции туляки разошлись миром с клубом «Пакш» — 0:0;
 
в 1998 году на сборах в Испании «Арсенал» Евгения Кучеревского сначала победил будапештский МТК — 1:0, а две недели спустя проиграл им же — 1:2.
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