фото: «Тула. Экстремизм».
В Туле вуайерист заплатит штраф за унижение женщин
41-летний мужчина систематически поливал представительниц прекрасного пола грязью в соцсетях.
В Туле 41-летний местный житель признан виновным в унижении человеческого достоинства по половому признаку в отношении женщин, пишет телеграм-канал «Тула. Экстремизм».
По информации телеграм-канала, ранее мужчину не раз штрафовали за то, что он подсматривал за женщинами в общественных местах. Кроме этого, на своей странице в соцсети он не раз и не два оскорблял женщин и поливал их грязью.
Мужчина признал вину и получил наказание в виде штрафа в 10 000 рублей.
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