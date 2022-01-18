новости
новости
Регистрация
В Туле вуайерист заплатит штраф за унижение женщин
фото: «Тула. Экстремизм».

В Туле вуайерист заплатит штраф за унижение женщин

41-летний мужчина систематически поливал представительниц прекрасного пола грязью в соцсетях.

В Туле 41-летний местный житель признан виновным в унижении человеческого достоинства по половому признаку в отношении женщин, пишет телеграм-канал «Тула. Экстремизм».
 
По информации телеграм-канала, ранее мужчину не раз штрафовали за то, что он подсматривал за женщинами в общественных местах. Кроме этого, на своей странице в соцсети он не раз и не два оскорблял женщин и поливал их грязью.
 
Мужчина признал вину и получил наказание в виде штрафа в 10 000 рублей.
 
 
 
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 09:25 +4
Другие статьи по темам
Прочее
Тулаштрафпроисшествиясудвуайерист

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

При пожаре в Тульской области погиб мужчина
При пожаре в Тульской области погиб мужчина
Викторина для вакцинированных туляков: 21 января будет разыграна квартира
Викторина для вакцинированных туляков: 21 января будет разыграна квартира
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.