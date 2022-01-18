В Туле вуайерист заплатит штраф за унижение женщин

фото: «Тула. Экстремизм».

В Туле 41-летний местный житель признан виновным в унижении человеческого достоинства по половому признаку в отношении женщин, пишет телеграм-канал «Тула. Экстремизм».

По информации телеграм-канала, ранее мужчину не раз штрафовали за то, что он подсматривал за женщинами в общественных местах. Кроме этого, на своей странице в соцсети он не раз и не два оскорблял женщин и поливал их грязью.

Мужчина признал вину и получил наказание в виде штрафа в 10 000 рублей.