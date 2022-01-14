Тульские метеорологи: температурный скачок резко понизил атмосферное давление

Фото: obzorus.ru

В пятницу, 14 января, в областной столице стрелка барографа опустилась до 712,8 мм рт. ст.

За последние сутки погода в Тульской области круто изменилась – на смену 20-градусным морозам пришла почти весенняя оттепель, днём в отдельных районах регистрировалась нулевая температура.

Всё это стало одной из причин резкого понижения атмосферного давления – как рассказали Myslo специалисты тульской метеостанции, минимальный показатель, зафиксированный в Туле – 712,8 мм рт. ст.

При таком атмосферном давлении у метеочувствительных людей могут наблюдаться сильные головные боли, головокружение и скачки артериального давления.