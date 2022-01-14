В Туле ищут очевидцев столкновения троллейбуса и «УАЗа»

Фото Михаила Медведева.

Авария произошла 9 января на пересечении улиц Октябрьской и Пузакова.

В прошлое воскресенье, 9 января, в 16.15, на повороте с ул. Октябрьской на ул. Пузакова произошла серьёзная авария — «УАЗ Патриот» столкнулся с троллейбусом, который совершал поворот. Предположительно, водитель внедорожника пытался проскочить перекресток.

В аварии пострадали трое. Водителя «УАЗа» из искореженной машины спасателям пришлось доставать с помощью гидравлических ножниц. Для воссоздания картины происшествия требуются показания очевидцев, а также фото- и видеоматериалы.