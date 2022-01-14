Фото Михаила Медведева.
В Туле ищут очевидцев столкновения троллейбуса и «УАЗа»
Авария произошла 9 января на пересечении улиц Октябрьской и Пузакова.
В прошлое воскресенье, 9 января, в 16.15, на повороте с ул. Октябрьской на ул. Пузакова произошла серьёзная авария — «УАЗ Патриот» столкнулся с троллейбусом, который совершал поворот. Предположительно, водитель внедорожника пытался проскочить перекресток.
В аварии пострадали трое. Водителя «УАЗа» из искореженной машины спасателям пришлось доставать с помощью гидравлических ножниц. Для воссоздания картины происшествия требуются показания очевидцев, а также фото- и видеоматериалы.
Если вы располагаете какой-либо информацией об этом ДТП, звоните по телефону: 8(967)048-77-53.
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