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В Туле ищут очевидцев столкновения троллейбуса и «УАЗа»
Фото Михаила Медведева.

В Туле ищут очевидцев столкновения троллейбуса и «УАЗа»

Авария произошла 9 января на пересечении улиц Октябрьской и Пузакова.

В прошлое воскресенье, 9 января, в 16.15, на повороте с ул. Октябрьской на ул. Пузакова произошла серьёзная авария — «УАЗ Патриот» столкнулся с троллейбусом, который совершал поворот. Предположительно, водитель внедорожника пытался проскочить перекресток.

В аварии пострадали трое. Водителя «УАЗа» из искореженной машины спасателям пришлось доставать с помощью гидравлических ножниц. Для воссоздания картины происшествия требуются показания очевидцев, а также фото- и видеоматериалы. 

Если вы располагаете какой-либо информацией об этом ДТП, звоните по телефону: 8(967)048-77-53.

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