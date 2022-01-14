В Туле прошло первенство региона по легкой атлетике: фоторепортаж

Сегодня, 14 января, в легкоатлетическом манеже стадиона «Арсенал» прошло первенство Тульской области по легкой атлетике среди мальчиков и девочек 2009−2010 и 2011−2012 годов рождения. В программе соревнований: бег на 60, 200, 400 м и эстафета 4×150 м.

В турнире приняли участие более 200 спортсменов из Алексина, Белева, Щекино, Советска, Узловой, Новомосковска, Кимовска, Болохово, Суворова, Ясногорска и Тулы. Разыграли 26 комплектов медалей.

Перед стартом соревнований министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев вручил награду лучшему легкоатлету по итогам 2021 года — копьеметателю из Советска Роману Ряховскому.

Тренируют спортсмена Константин Ряховский и Андрей Горячих.

Также спортсмену вручили значок и удостоверение мастера спорта России.

Дмитрий Яковлев отметил:

— Губернатор Алексей Дюмин уделяет большое внимание развитию спорта в области, в том числе легкой атлетике. По поручению главы региона в Туле строится спортивный комплекс с легкоатлетическим манежем. В нем будут тренироваться как начинающие, так и профессиональные спортсмены.

Напомним, новый физкультурно-оздоровительный комплекс с легкоатлетическим манежем на 2500 мест будет расположен в Мясново.