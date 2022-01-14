В Туле стартовало первенство ЦФО по художественной гимнастике: фоторепортаж

В соревнованиях принимают участие более 400 спортсменок.

13 января в Туле состоялась церемония открытия первенства ЦФО по художественной гимнастике. В соревнованиях принимают участие порядка 400 спортсменок из 17 регионов ЦФО.

Турнир проходит в городском центре художественной гимнастики на ул. Ствольной.

На церемонии открытия гимнасток приветствовал министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев.

— При поддержке губернатора Алексея Дюмина в Тульской области активно развивается спорт высших достижений, построены современные спортивные объекты. Благодаря этому наши спортсмены имеют возможность показывать высокие спортивные результаты, — отметил министр.

Первенство ЦФО — решающий старт для юных спортсменок. Сильнейшие из них отправятся на первенство России.

Соревнования продлятся до 17 января.