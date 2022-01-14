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В Туле стартовало первенство ЦФО по художественной гимнастике: фоторепортаж

В Туле стартовало первенство ЦФО по художественной гимнастике: фоторепортаж

В соревнованиях принимают участие более 400 спортсменок.

13 января в Туле состоялась церемония открытия первенства ЦФО по художественной гимнастике. В соревнованиях принимают участие порядка 400 спортсменок из 17 регионов ЦФО.

Турнир проходит в городском центре художественной гимнастики на ул. Ствольной.

На церемонии открытия гимнасток приветствовал министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев.

— При поддержке губернатора Алексея Дюмина в Тульской области активно развивается спорт высших достижений, построены современные спортивные объекты. Благодаря этому наши спортсмены имеют возможность показывать высокие спортивные результаты, — отметил министр.

Первенство ЦФО — решающий старт для юных спортсменок. Сильнейшие из них отправятся на первенство России.

Соревнования продлятся до 17 января.
 
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Турнир по художественной гимнастике, Фото: 83
Турнир по художественной гимнастике, Фото: 84
Турнир по художественной гимнастике, Фото: 85
Турнир по художественной гимнастике, Фото: 86
Турнир по художественной гимнастике, Фото: 87
Турнир по художественной гимнастике, Фото: 88
Турнир по художественной гимнастике, Фото: 89
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Турнир по художественной гимнастике, Фото: 121
Турнир по художественной гимнастике, Фото: 122
Турнир по художественной гимнастике, Фото: 123
Турнир по художественной гимнастике, Фото: 124
Турнир по художественной гимнастике, Фото: 125
Турнир по художественной гимнастике, Фото: 126
Турнир по художественной гимнастике, Фото: 127
Турнир по художественной гимнастике, Фото: 128
Турнир по художественной гимнастике, Фото: 129
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Турнир по художественной гимнастике, Фото: 132
Турнир по художественной гимнастике, Фото: 133
Турнир по художественной гимнастике, Фото: 134
Турнир по художественной гимнастике, Фото: 135
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Турнир по художественной гимнастике, Фото: 137
Турнир по художественной гимнастике, Фото: 138
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 13:43 +2
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