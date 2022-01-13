новости
новости
Регистрация
В Тульской области ищут свидетелей массового ДТП

В Тульской области ищут свидетелей массового ДТП

Авария произошла 28 декабря в районе д. Прудное.

В редакцию Myslo пришло письмо с просьбой помочь найти свидетелей, у которых есть фото или видео с места аварии, произошедшей 28 декабря прошлого года на выезде из Тулы в районе д. Прудное, перед съездом с автодороги «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» на трассу М-2 «Крым».

Примерно в 17.30 там столкнулись четыре автомобиля. Для установления всех обстоятельств и виновников ДТП требуется помощь очевидцев. Если вы располагаете какой-либо информацией об этом происшествии, звоните по телефону: 8(910)110-61-67.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 19:00 +1
Другие статьи по темам
Событие
поиск очевидцев ДТПпоиск свидетелейДТПавариямассовое ДТП
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Белоусовском парке поранился ребёнок: директор отдела аттракционов ожидает суда
В Белоусовском парке поранился ребёнок: директор отдела аттракционов ожидает суда
На ул. Рязанской в Туле не работает светофор
На ул. Рязанской в Туле не работает светофор
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.