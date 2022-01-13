В Тульской области ищут свидетелей массового ДТП

В редакцию Myslo пришло письмо с просьбой помочь найти свидетелей, у которых есть фото или видео с места аварии, произошедшей 28 декабря прошлого года на выезде из Тулы в районе д. Прудное, перед съездом с автодороги «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» на трассу М-2 «Крым».

Примерно в 17.30 там столкнулись четыре автомобиля. Для установления всех обстоятельств и виновников ДТП требуется помощь очевидцев. Если вы располагаете какой-либо информацией об этом происшествии, звоните по телефону: 8(910)110-61-67.