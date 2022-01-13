новости
новости
Регистрация
Туляк отсудил у турфирмы более 100 тысяч рублей за сорвавшийся отпуск в Турции
Изображение Joshua Woroniecki с сайта Pixabay

Туляк отсудил у турфирмы более 100 тысяч рублей за сорвавшийся отпуск в Турции

Интересы потребителя в суде представляли сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора.

В мае прошлого года житель Тульской области запланировал отдых в Турции. Однако из-за коронавирусных ограничений и приостановления авиасообщения между странами поездка не состоялась. Перенести отдых мужчина не смог, поэтому потребовал от туроператора ООО «Пегас» вернуть деньги за несостоявшуюся поездку.

Туроператор отказался возвращать деньги, тогда клиент обратился за помощью в Управление Роспотребнадзора по Тульской области. Специалисты подготовили исковое заявление и представляли интересы потребителя в суде.

В итоге турфирма должна выплатить туляку полную стоимость поездки (110 тысяч рублей), 5000 рублей в качестве компенсации морального вреда, а также заплатить штраф в размере 50% от присужденной суммы.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 08:25 0
Другие статьи по темам
Событие
Управление Роспотребнадзора по Тульской областизащита прав потребителейкоронавирусные ограниченияотпусктуризм
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Суд обязал городских чиновников выдать тулячке квартиру вместо аварийного жилья
Суд обязал городских чиновников выдать тулячке квартиру вместо аварийного жилья
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.