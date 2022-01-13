Туляк отсудил у турфирмы более 100 тысяч рублей за сорвавшийся отпуск в Турции

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В мае прошлого года житель Тульской области запланировал отдых в Турции. Однако из-за коронавирусных ограничений и приостановления авиасообщения между странами поездка не состоялась. Перенести отдых мужчина не смог, поэтому потребовал от туроператора ООО «Пегас» вернуть деньги за несостоявшуюся поездку.

Туроператор отказался возвращать деньги, тогда клиент обратился за помощью в Управление Роспотребнадзора по Тульской области. Специалисты подготовили исковое заявление и представляли интересы потребителя в суде.

В итоге турфирма должна выплатить туляку полную стоимость поездки (110 тысяч рублей), 5000 рублей в качестве компенсации морального вреда, а также заплатить штраф в размере 50% от присужденной суммы.