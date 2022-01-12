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Правительство РФ выделило 130,5 млн рублей на реконструкцию тульского велотрека

Правительство РФ выделило 130,5 млн рублей на реконструкцию тульского велотрека

Постановление подписал Михаил Мишустин.

В Тульскую область направлено дополнительное финансирование на завершение реконструкции одного из старейших велотреков России.

Постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин, внесены изменения в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта». В частности, до 130,5 млн рублей увеличен объём бюджетных ассигнований, предусмотренных для Тульской области на реконструкцию велотрека.

Федеральные средства помогут продолжить второй этап реконструкции — обновить восточную трибуну. После окончания работ трибуна станет двухэтажной и многофункциональной.

На первом этаже разместятся велокабины, тренажерные залы и веломастерская. На втором этаже расположится гостиница на 60 мест. В ней будут останавливаться спортсмены на время сборов и соревнований.

Кроме того, будут обустроены трибуны на 350 мест, в том числе для людей с инвалидностью.

По периметру трекового полотна появится специальный козырек, который позволит увеличить период тренировок на два-три месяца, а также не останавливать проведение соревнований из-за погодных условий. Завершить работы планируется до конца 2022 года.

Тульский велотрек был построен в 1896 году и является одним из старейших спортивных сооружений страны. Федерация велосипедного спорта России использует его для проведения всероссийских и международных соревнований.

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