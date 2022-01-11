«Заново училась дышать»: туляки рассказали, как болели ковидом и как их спасли тульские врачи

Фото из архива Myslo.

Мы часто слышим истории о страшных больницах, ужасных условиях и равнодушных врачах. Так ли все на самом деле? Туляки Матвей Зелькович и Марина Козакова поделись своими историями пребывания в коронавирусном госпитале.

- Температура под 39 держалась целую неделю, — рассказывает 43-летний Матвей Зелькович. — Врач направил на госпитализацию в «светофор» (так называют госпиталь на Бондаренко). В приемной записали все мои данные, в течении нескольких минут подошел лечащий врач, назначил все анализы: кровь, моча. На следующий день сбили температуру, сделали рентген, диагностировали двухстороннюю пневмонию. По результатам анализов сразу назначили уколы.

По словам Матвея, врачи среагировали быстро: еще бы немного, и все могло бы быть намного хуже. На кислороде я пролежал пять дней и пошел на поправку.

- Рад, что попал в этот госпиталь. Техническое оснащение больницы — на высшем уровне, к каждой койке поведен кислород, есть все необходимое. А отношение медиков просто потрясающее! Мустафа Мохаммад, мой лечащий врач, настоящий профессионал. Огромное спасибо ему и всем медикам госпиталя. За девять дней меня буквально поставили на ноги, — делится Матвей.

49-летняя Марина Казакова тоже лечилась в госпитале на ул. Бондаренко.

- Началась болезнь так же как у всех, с температуры. Как поднялась до 38,5, так и не спадала пять дней. Я пошла в больницу сама, но тесты ничего не показали. На третий день поняла: что-то не так, и вызвала сделать ПЦР-тест на дом. Пришел положительный результат, вся семья села на карантин, все сразу изолировались и не выходили из дома. Нужно было ехать на К. Т. Такси вызывать не стала, не хотелось никого заразить. Села за руль сама, чтобы не контактировать ни с кем.

В больнице Марину сразу оформили, отвели в палату, тут же пришли врачи, измерили давление, кислород, сразу надели кислородную маску.

Женщина лежала в кислородной маске десять дней. КТ показало поражение легких 45%.

- Был момент, когда я думала, что не выкарабкаюсь, потому что это такая болячка странная… Я пришла в больницу на своих ногах, на второй день мне стало хуже, потом еще хуже, а на четвертый я думала, мне конец. Два дня не вставала вообще. Когда мне стало лучше, я начала заниматься дыханием, как мне показал врач. Мне пришлось заново учиться тем элементарным вещам, которые мы делаем, не задумываясь: дышать, зевать, кашлять.

Я хотела бы поблагодарить своего лечащего врача — Алексееву Владиславу Вадимовну. Совсем молоденькая, но большая молодец! Огромное спасибо начальнику госпиталя Алексею Владимировичу Евстратову и всему персоналу госпиталя.

- За всю свою жизнь я побывала во многих больницах, а здесь как в санаторий попала. Питание необыкновенное, все одноразовой посуде, упаковано, чистота в палатах идеальная! А какие внимательные врачи и медперсонал! Любой вопрос, кнопку нажал — врачи тут же прибегают.

Марина и Матвей благодарят со страниц нашего издания главного врача Тульского областного Центра СПИД Асееву Людмилу Александровну за грамотную организацию работы инфекционного госпиталя для лечения больных коронавирусной инфекцией,все работает как часы.



Людмила Асеева.

Отдельную благодарность туляки выражают губернатору А.Г. Дюмину который держит на постоянном контроле ситуацию по борьбе с короновирусной инфекцией в Туле и Тульской области.