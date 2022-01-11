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Тульские приставы пустят с молотка железнодорожные пути, квартиры и машины

Тульские приставы пустят с молотка железнодорожные пути, квартиры и машины

Заявки на участие в двух аукционах принимаются до 19 и до 26 января соответственно.

Очередные торги по продаже арестованного судебными приставами имущества пройдут 21 января в 11.00 на электронной площадке ООО «ВЭТП». На аукцион выставлено недвижимое имущество общей стоимостью более 32 млн рублей — квартиры, комната, земельный участок и другое.

Заявки на участие с прилагаемыми к ним документами, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью, принимаются здесь до 15.00 19 января.

Ещё одни торги пройдут 28 января в 11.00. Среди лотов — автомобили, нежилое здание, нежилое помещение, земельные участки, железнодорожные пути и технологическое оборудование общей стоимостью более 60 млн рублей. Подать заявку можно до 15.00 26 января.

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