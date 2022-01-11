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В Туле пройдет третий день фестиваля молодых рок-групп «МолоТняк-2022»

В Туле пройдет третий день фестиваля молодых рок-групп «МолоТняк-2022»

Действо состоится 16 января в малом зале Concert Hall - кафе «ЕлиПилиПели». Начало в 18.00.

14-й фестиваль молодых рок-групп «МолоТняк-2022» продолжается!

 
УЧАСТНИКИ ВТОРОГО ДНЯ ФЕСТА
SCREAMPIE (Тула), глэм-рок, хард-рок. Рок-80-х с щепоткой современности, так ребята говорят сами о себе. И действительно музыканты будто сошли с обложки «Metal Hammer». Группа начала свою историю съемок убойного и весёлого видеоклипа «Готки-колготки». А теперь готовы удивить тульскую публику незаслуженно забытым Глэм-роком.
 
HEARD VOICE (Тула), альтернатива. «Рок-звезда для тебя» — заглавная песня и серьезное утверждение этой группы. Юные, смелые и искренние музыканты называют свою музыку — Голосом Сердца. Ребята серьезно взялись за дело, записали много классных синглов и даже сняли клип. Им нет и 18 лет — это самые юные участники фестиваля. Образовались в 2021 году и посвятили все летние школьные каникулы упорным репетициям.
 
BURNOUT (Новомосковск), trash-metal. Выросли на Motley Crue и Metallica. Пока ребята играют вдвоем, но уверены, что и таком составе, дадут всем жару. Парни уверены в новый расцвет тяжелой музыки. Уже этой весной планируют выпустить одноименный дебютный альбом.
 
О себе: «Мы взрываем не только покрышки, но и ваши головы! Всем дизеля».
 
ГОСТИ
 
LAST EMPIRE Классический Heavy metal. Жесткие рифы, мелодичные соло, чёткая ритм-секция и потрясающий вокал. Открывали 13-й Молотняк, а в этот раз презентуют свой альбом «Последняя империя». Группа не раз выступала с легендарным Артуром Беркутом и такой дуэт говорит сам за себя.

Вы можете купить билеты онлайн:

 

Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной;
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис"
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной;
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы"
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 20:15 +3
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