В Туле пройдет третий день фестиваля молодых рок-групп «МолоТняк-2022»
Действо состоится 16 января в малом зале Concert Hall - кафе «ЕлиПилиПели». Начало в 18.00.
14-й фестиваль молодых рок-групп «МолоТняк-2022» продолжается!
УЧАСТНИКИ ВТОРОГО ДНЯ ФЕСТА
SCREAMPIE (Тула), глэм-рок, хард-рок. Рок-80-х с щепоткой современности, так ребята говорят сами о себе. И действительно музыканты будто сошли с обложки «Metal Hammer». Группа начала свою историю съемок убойного и весёлого видеоклипа «Готки-колготки». А теперь готовы удивить тульскую публику незаслуженно забытым Глэм-роком.
HEARD VOICE (Тула), альтернатива. «Рок-звезда для тебя» — заглавная песня и серьезное утверждение этой группы. Юные, смелые и искренние музыканты называют свою музыку — Голосом Сердца. Ребята серьезно взялись за дело, записали много классных синглов и даже сняли клип. Им нет и 18 лет — это самые юные участники фестиваля. Образовались в 2021 году и посвятили все летние школьные каникулы упорным репетициям.
BURNOUT (Новомосковск), trash-metal. Выросли на Motley Crue и Metallica. Пока ребята играют вдвоем, но уверены, что и таком составе, дадут всем жару. Парни уверены в новый расцвет тяжелой музыки. Уже этой весной планируют выпустить одноименный дебютный альбом.О себе: «Мы взрываем не только покрышки, но и ваши головы! Всем дизеля».
ГОСТИ
LAST EMPIRE Классический Heavy metal. Жесткие рифы, мелодичные соло, чёткая ритм-секция и потрясающий вокал. Открывали 13-й Молотняк, а в этот раз презентуют свой альбом «Последняя империя». Группа не раз выступала с легендарным Артуром Беркутом и такой дуэт говорит сам за себя.
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