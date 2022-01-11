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В Туле на Одоевском шоссе отремонтировали светофор

В Туле на Одоевском шоссе отремонтировали светофор

Причиной неисправности стало оторванное крепление одной из секций.

Администрация Тулы прокомментировала ситуацию с хаотичной работой светофора на пересечении Одоевского шоссе и ул. Тихмянова, в районе остановки «Маяк».

Уточняется, что с 9 по 11 января светофор работал корректно, с соблюдением длительности всех фаз движения. Однако секция зеленого сигнала светофора на одном из приборов оторвалась от крепления.

После обнаружения поломки, администрация города направила заявку в организацию, отвечающую за содержание светофоров. Неисправность уже устранена.

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