В Туле на Одоевском шоссе отремонтировали светофор
Причиной неисправности стало оторванное крепление одной из секций.
Администрация Тулы прокомментировала ситуацию с хаотичной работой светофора на пересечении Одоевского шоссе и ул. Тихмянова, в районе остановки «Маяк».
Уточняется, что с 9 по 11 января светофор работал корректно, с соблюдением длительности всех фаз движения. Однако секция зеленого сигнала светофора на одном из приборов оторвалась от крепления.
После обнаружения поломки, администрация города направила заявку в организацию, отвечающую за содержание светофоров. Неисправность уже устранена.
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