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В новогодние праздники в Тульской области родились 113 мальчиков и 116 девочек
Фото Минздрава по Тульской области.

В новогодние праздники в Тульской области родились 113 мальчиков и 116 девочек

Такие данные приводит региональный Минздрав.

С 1 по 10 января в Тульской области родились 229 детей: 113 мальчиков и 116 девочек.

Напомним, в новогоднюю ночь в Тульской области родились три мальчика. Первый в 2022 году малыш появился на свет в 1.28 в Родильном доме № 1 города Тулы. Ребенок родился весом 2850 граммов и ростом 50 см. Еще два мальчика в новогоднюю ночь родились в областном перинатальном центре. Они появились на свет в 5.00 и 8.12.
 
Истории мам, родивших в новогоднюю ночь, читайте здесь.
 
 
 
 
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