В Тулу придут 18-градусные морозы
А еще продолжатся снегопады.
В Тулу придут крепкие морозы. По прогнозам синоптиков, температура воздуха начнет понижаться уже предстоящей ночью — в регионе ожидается до -14 градусов. В среду и четверг также будет морозно — −13…−10 градусов.
Пик похолодания придется на ночь 13 января: столбики термометров опустятся до -18.
А в пятницу резко потеплеет: синоптики прогнозируют в дневные часы +1 градус.
Кроме того, на текущей неделе продолжатся снегопады.
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