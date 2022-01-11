В Тулу придут 18-градусные морозы

А еще продолжатся снегопады.

В Тулу придут крепкие морозы. По прогнозам синоптиков, температура воздуха начнет понижаться уже предстоящей ночью — в регионе ожидается до -14 градусов. В среду и четверг также будет морозно — −13…−10 градусов.

Пик похолодания придется на ночь 13 января: столбики термометров опустятся до -18.

А в пятницу резко потеплеет: синоптики прогнозируют в дневные часы +1 градус.

Кроме того, на текущей неделе продолжатся снегопады.