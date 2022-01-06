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Нашли не в капусте, а под елкой: две истории мам, которые родили в новогоднюю ночь
На фото новомосковцы Алина, Руслан и маленький Глеб.

Нашли не в капусте, а под елкой: две истории мам, которые родили в новогоднюю ночь

Для этих женщин ночь с 31 декабря на 1 января запомнится не застольем, речью Президента и фейерверками, а появлением на свет их первенцев.

В семье туляков Любови и Романа Филоновых 1 января на свет появился сын! Мальчик родился в роддоме №1 в 1.28. Мы пообщались со счастливой мамой - 36-летней Любовью.

- Люба, ваш сын родился 1 января. Это было запланировано?

- Я всегда считала, что инициатором родов является ребенок. Он так решил- и я уже ничего изменить не могла. Вот так внезапно получилось - по плану Миша должен был родиться 16 января, но случилось это раньше, в 38 недель. 

- Как протекала ваша беременность?

- Сложности - они у всех свои. Но когда ты идешь к своей цели, то все перебарываешь. Сначала мне казалось, что моя беременность протекает идеально, но потом я заболела ковидом, потом пришлось полежать в патологии - была угроза преждевременных родов и нужно было сохранить беременность. У каждого своя история.

В роддоме я провела пять дней. Первого января поступила, пятого нас выписали домой. Врачи в роддоме просто замечательные! На любые твои вопросы, какими бы глупыми они ни казались, всегда отвечали с удовольствием, помогали, поддерживали. Во время экстренного кесарева сечения со мной все разговаривали, успокаивали меня, видя мое волнение. Сейчас я чувствую себя уже лучше, но не скажу, что бегаю и прыгаю (смеется). Но все это быстро заживает, быстро забывается.

- Имя Миша почему выбрали?

- В роду Михаилов не было, мне просто очень нравится это имя. Значение имени Михаил - мужественный, щедрый мужчина. Я предложила это имя - муж согласился. Я очень хочу, чтобы Миша вырос целеустремленным, чтобы у него были амбиции, желание добиваться поставленных целей. Наша молодежь сейчас в большинстве своем инертная, а мне хочется, чтобы сын добивался своих целей и был счастлив от того, что чего-то достиг.

- Вы уже пару дней после выписки дома...

- Да, у нас сейчас адаптационный период идет. Но сложно скорее мне, чем ему. В целом, мы справляемся. Сегодня буквально на пять минут планируем выйти на улицу подышать свежим воздухом.

- Как изменилась ваша жизнь с приходом в этот мир Миши?

- Это наш запланированный ребенок, которого мы очень ждали.

Я абсолютно счастливая женщина, и теперь я знаю, что такое безусловная любовь.

Это человечек, на которого совсем невозможно злиться, к нему не испытываешь никаких негативных эмоций, как бы сложно с ним не было. Это очень трудно объяснить словами. Для меня это первый ребенок, и чувства для меня новые. Но то, что жизнь изменилась и наполнилась новыми красками, это точно. Мой муж - человек достаточно сдержанный, но по лицу видно, как он рад и счастлив.

 

А в Тульском областном перинатальном центре в новогоднюю ночь родила  23-летняя Алина Цеван из Новомосковска. Своему супругу Руслану Титушкину Алина подарила сына Глеба. Мальчик родился в пять утра. Настоящий богатырь - рост 59 см, вес 4230 г!

Алина Цеван очень рада, что малыш появился на свет в новогоднюю ночь.

- Так получилось, что 1 января как раз было 40 недель - это срок, на котором рождается ребенок. Мне очень хотелось, чтобы мой сын родился именно 1 января, и я, если так можно сказать, как бы договорилась с ним (смеется). И вот 1 января у меня начались схватки. Я тоже родилась в год Тигра, и мне хотелось, чтобы мой сыночек тоже родился в этот год.

В моей семье все очень рады появлению на свет Глеба. Многие родственники приезжали на выписку. Для кого-то Глеб - внук, для кого-то уже правнук! И мы с мужем очень счастливы, это запланированный ребенок.

Хочу, чтобы сын вырос умненьким мальчиком, ответственным, добрым, чтобы был свой характер и чтобы стал большим начальником (смеется).

В Тульский перинатальный центр я легла 27 декабря, на восьмой день меня выписали. Отношение врачей и всего медицинского персонала очень хорошее. Акушеры-гинекологи будто вместе с нами переживали все, что с нами происходило. Я рожала, и они были рядом со мной. Было очень больно! Но когда сын родился, боль сразу ушла. Мой ангелочек появился, и все остальное уже неважно! Я благодарю всех, кто помогал моему сыну появиться на свет.

С рождением Глеба появились новые заботы, это же новый член семьи. Такое счастье! Мы за ним наблюдаем, уже видели его первую улыбку ))))

Мы умиляемся, даже как он спит. Пришло счастье в семью!

 

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Автор: Лариса Тимофеева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 18:52 +5
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Любовь ФилоноваАлина
Место
Тульский перинатальный центрЦРД 1

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