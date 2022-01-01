В новогоднюю ночь в Тульской области родились три мальчика

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По данным регионального минздрава, все малыши и их мамы чувствуют себя отлично.

В ночь на 1 января в Тульской области родились три мальчика Первый в 2022 году малыш появился на свет в 1.28 в Родильном доме № 1 г. Тулы. Ребенок родился весом 2850 граммов и ростом 50 см.

«Еще два мальчика в новогоднюю ночь родились в областном перинатальном центре. Они появились на свет в 5.00 и 8.12. Все малыши и их мамы чувствуют себя отлично», — сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.