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В новогоднюю ночь в Тульской области родились три мальчика
Фото: pixabay.com

В новогоднюю ночь в Тульской области родились три мальчика

По данным регионального минздрава, все малыши и их мамы чувствуют себя отлично.

В ночь на 1 января в Тульской области родились три мальчика Первый в 2022 году малыш появился на свет в 1.28 в Родильном доме № 1 г. Тулы. Ребенок родился весом 2850 граммов и ростом 50 см.
 
«Еще два мальчика в новогоднюю ночь родились в областном перинатальном центре. Они появились на свет в 5.00 и 8.12. Все малыши и их мамы чувствуют себя отлично», — сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 19:23 +13
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