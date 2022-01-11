Пьяный, без прав и на скорости 157 км/час: в Туле осудили виновника смертельного ДТП на ул. Болдина

Советский районный суд Тулы вынес приговор по уголовному делу о смертельном ДТП, которое случилось в Туле на ул. Болдина.

Суд установил, что 22 ноября 2020 года в период времени с 7.00 до 7.14 пьяный водитель ехал за рулем Volvo S80. При этом он не имел водительского удостоверения или временного разрешения на право управления транспортным средством соответствующей категории, а также достаточных навыков управления. В салоне Volvo находились два пассажира.

Водитель мчал по Болдина со скоростью около 157 км/час, потерял контроль за расположением транспортного средства в пределах полосы своего движения, вылетел с дороги, снес ограждение трамвайной остановки и врезался в дерево.

В результате ДТП погиб один из пассажиров.

Приговором суда водитель признан виновным в п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 7 лет с отбыванием в колонии общего режима. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на три года.

Судом частично удовлетворены гражданские иски потерпевших: с виновника взыскана компенсация морального вреда в сумме 1 200 000 рублей. Об этом сообщает Управление Судебного департамента в Тульской области.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.