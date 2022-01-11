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Пьяный, без прав и на скорости 157 км/час: в Туле осудили виновника смертельного ДТП на ул. Болдина

Пьяный, без прав и на скорости 157 км/час: в Туле осудили виновника смертельного ДТП на ул. Болдина

Авария случилась в ноябре 2020 года.

Советский районный суд Тулы вынес приговор по уголовному делу о смертельном ДТП, которое случилось в Туле на ул. Болдина.

Суд установил, что 22 ноября 2020 года в период времени с 7.00 до 7.14 пьяный водитель ехал за рулем Volvo S80. При этом он не имел водительского удостоверения или временного разрешения на право управления транспортным средством соответствующей категории, а также достаточных навыков управления. В салоне Volvo находились два пассажира.

Водитель мчал по Болдина со скоростью около 157 км/час, потерял контроль за расположением транспортного средства в пределах полосы своего движения, вылетел с дороги, снес ограждение трамвайной остановки и врезался в дерево.

В результате ДТП погиб один из пассажиров.

Галерея
В Туле водитель Volvo снес остановку и протаранил дерево , Фото: 1
В Туле водитель Volvo снес остановку и протаранил дерево , Фото: 2
В Туле водитель Volvo снес остановку и протаранил дерево , Фото: 3
В Туле водитель Volvo снес остановку и протаранил дерево , Фото: 4
В Туле водитель Volvo снес остановку и протаранил дерево , Фото: 5
В Туле водитель Volvo снес остановку и протаранил дерево , Фото: 6
В Туле водитель Volvo снес остановку и протаранил дерево , Фото: 7
В Туле водитель Volvo снес остановку и протаранил дерево , Фото: 8
В Туле водитель Volvo снес остановку и протаранил дерево , Фото: 9
В Туле водитель Volvo снес остановку и протаранил дерево , Фото: 10
В Туле водитель Volvo снес остановку и протаранил дерево , Фото: 11
В Туле водитель Volvo снес остановку и протаранил дерево , Фото: 12
В Туле водитель Volvo снес остановку и протаранил дерево , Фото: 13
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Приговором суда водитель признан виновным в п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 7 лет с отбыванием в колонии общего режима. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на три года.

Судом частично удовлетворены гражданские иски потерпевших: с виновника взыскана компенсация морального вреда в сумме 1 200 000 рублей. Об этом сообщает Управление Судебного департамента в Тульской области.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:45 +3
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